Il pronostico di Urtis | “Tommaso Zorzi? Non vincerà il GF Vip” | poi parla delle sue “doti nascoste”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Giacomointervistato tra le pagine di Nuovo in edicola, ha svelato chi– secondo lui – il Grande Fratello Vip escludendocome trionfatore assoluto: per quale motivo? Ecco le parole del chirurgo estetico. Ildi: “? Nonil GF Vip” La vittoria se la contendono Dayane Mello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.