I vaccini 'aggiornati' per le varianti Covid - 19: doppia strategia, cosa succederà (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il colosso farmaceutico Moderna ha consegnato delle dosi del suo candidato, mRNA - 1273.351, specifico contro la variante SARS - CoV - 2 identificata per la prima volta nella Repubblica Sudafricana, ... Leggi su today (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il colosso farmaceutico Moderna ha consegnato delle dosi del suo candidato, mRNA - 1273.351, specifico contro la variante SARS - CoV - 2 identificata per la prima volta nella Repubblica Sudafricana, ...

romatoday : I vaccini 'aggiornati' per le varianti Covid-19: doppia strategia, cosa succederà - infoitinterno : Vaccini in Calabria: inizia la vaccinazione degli Over 80, ancora attesa per Forze Armate e personale scolastico. E… - costanteama : RT @antonellaviol17: I vaccini andranno aggiornati, è possibile che sia necessario vaccinarsi più volte (come per l’influenza) ed è necessa… - vivereitalia : Covid-19, l'immunologa Antonella Viola: 'Contro le mutazioni i vaccini dovranno essere aggiornati come per l'influe… - infoiteconomia : Covid: vaccini verranno ‘aggiornati’ contro le varianti -