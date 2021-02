Daydreamer Anticipazioni 26 febbraio 2021, Yigit pronto a smascherare Huma! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 26 febbraio 2021, in onda su Canale5. Yigit vuole raccontare tutta la verità a Sanem, mettendo a rischio il rapporto di Huma con Can. La signora Divit prende tempo ma è sempre più spaventata dalle reazione dell’editore. Leggi su comingsoon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vediamo insieme ledella Puntata didel 26, in onda su Canale5.vuole raccontare tutta la verità a Sanem, mettendo a rischio il rapporto di Huma con Can. La signora Divit prende tempo ma è sempre più spaventata dalle reazione dell’editore.

POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 26 febbraio: Can e Sanem si lasciano - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 26 febbraio: il nuovo piano di Huma e Yigit - #Daydreamer #anticipazioni #febbraio: - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 25 febbraio: scontro tra Nihat e Can - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 25 febbraio 2021, Nihat contro Can: “Lascia in pace Sanem!” - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 25 febbraio 2021 -