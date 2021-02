Covid, Sileri (viceministro Salute): “Varianti? Prudenza, avanti con stop&go locali” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Coronavirus Sileri. “Varianti? Prudenza, ma non fasciamoci la testa prima di essercela rotta. Andremo avanti con stop&go a livello locale. Con il progredire della vaccinazione e l’arrivo della stagione più calda, la strada sarà in discesa. Vaccino protegge da malattia grave già con la prima dose, questo ci permetterà di riaprire. Accelerare su vaccinazione ad anziani e fragili”. Così si è espresso questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus Pierpaolo Sileri, fresco di riconferma come numero due di Speranza al ministero della Salute, nel ruolo di sottosegretario. Covid Sileri e l’allarme Varianti: “Sarà sempre più utile il meccanismo di stop&go su base regionale, ma anche sub-regionale” Sulle Varianti il ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Coronavirus. “, ma non fasciamoci la testa prima di essercela rotta. Andremocon stop&go a livello locale. Con il progredire della vaccinazione e l’arrivo della stagione più calda, la strada sarà in discesa. Vaccino protegge da malattia grave già con la prima dose, questo ci permetterà di riaprire. Accelerare su vaccinazione ad anziani e fragili”. Così si è espresso questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus Pierpaolo, fresco di riconferma come numero due di Speranza al ministero della, nel ruolo di sottosegretario.e l’allarme: “Sarà sempre più utile il meccanismo di stop&go su base regionale, ma anche sub-regionale” Sulleil ...

Agenzia_Dire : #Covid, #Sileri: “#Varianti? Prudenza, ma non fasciamoci la testa in anticipo”. - Mare09099675 : RT @Adnkronos: #Covid, @piersileri: 'Vaccino protegge da prima dose, riaperture praticabili' - ilmetropolitan : ???? #Covid. #Sileri: #Varianti? #Prudenza, non fasciamoci testa in anticipo - Giornaleditalia : Governo Covid, Sileri: 'Riaperture praticabili grazie ai vaccini' - BAILANDOVIAGGI : RT @Adnkronos: #Covid, @piersileri: 'Vaccino protegge da prima dose, riaperture praticabili' -