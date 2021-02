Chi va e chi resta. Tutti i travagli a 5 Stelle (via Facebook) (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Mi hanno segnalato il ‘simpatico’ articolo di Repubblica che scrive che ho lasciato il M5S! Va bene che ormai molti giornali scrivono la qualunque ma questa vorrei sapere proprio da dove l’hanno presa. Magari è un auspicio per loro o per chi gli ha chiesto di scriverlo!”. Lo scrive su Facebook Vincenzo Spadafora. Quindi niente addio al Movimento? “Sulla situazione politica parlerò nei prossimi giorni. Intanto, lo Sport non è stato delegato a nessuno, tra tre giorni scade la Riforma tanto attesa e dei ristori neppure l’ombra! E nessuno dei grandi competenti di sport che dica una parola…”, aggiunge l’ex ministro dello Sport. L’aria che tira, al di là della “smentita” a Repubblica, è insomma davvero pesante. E Facebook torna ad essere, nella normalizzazione no social dell’era Draghi, il terreno degli annunci in stile grillino. Piovono critiche, in un ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Mi hanno segnalato il ‘simpatico’ articolo di Repubblica che scrive che ho lasciato il M5S! Va bene che ormai molti giornali scrivono la qualunque ma questa vorrei sapere proprio da dove l’hanno presa. Magari è un auspicio per loro o per chi gli ha chiesto di scriverlo!”. Lo scrive suVincenzo Spadafora. Quindi niente addio al Movimento? “Sulla situazione politica parlerò nei prossimi giorni. Intanto, lo Sport non è stato delegato a nessuno, tra tre giorni scade la Riforma tanto attesa e dei ristori neppure l’ombra! E nessuno dei grandi competenti di sport che dica una parola…”, aggiunge l’ex ministro dello Sport. L’aria che tira, al di là della “smentita” a Repubblica, è insomma davvero pesante. Etorna ad essere, nella normalizzazione no social dell’era Draghi, il terreno degli annunci in stile grillino. Piovono critiche, in un ...

