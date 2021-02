Chi è Don Alberto Ravagnani, il prete che predica sui social (Di giovedì 25 febbraio 2021) Chi è Don Alberto Ravagnani, il prete youtuber che parla di fede e religione soprattutto ai più giovani sul web Screen videoOrmai è una star sui social da quando ha aperto un proprio canale YouTube. Don Alberto Ravagnani è un giovane sacerdote di 27 anni di Busto Arstizio, in provincia di Varese. Insegna religione al Liceo Tosi e i suoi video dove parla di fede hanno un linguaggio semplice che piace tanto ai giovani. La sua è stata un’idea semplice ma vincente. Visto che i più giovani sono abituati e pratici delle nuove tecnologie, perché non sfruttarle per portare la parola delle fede? Per lui il web è un “terra straniera“: così dice in un’intervista a Vatican News. Un’apertura verso le nuove tecnologie che segue quella avviata ormai da tempo da Papa Francesco da ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Chi è Don, ilyoutuber che parla di fede e religione soprattutto ai più giovani sul web Screen videoOrmai è una star suida quando ha aperto un proprio canale YouTube. Donè un giovane sacerdote di 27 anni di Busto Arstizio, in provincia di Varese. Insegna religione al Liceo Tosi e i suoi video dove parla di fede hanno un linguaggio semplice che piace tanto ai giovani. La sua è stata un’idea semplice ma vincente. Visto che i più giovani sono abituati e pratici delle nuove tecnologie, perché non sfruttarle per portare la parola delle fede? Per lui il web è un “terra straniera“: così dice in un’intervista a Vatican News. Un’apertura verso le nuove tecnologie che segue quella avviata ormai da tempo da Papa Francesco da ...

