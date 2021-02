Cecilia Capriotti mente sul suo abito: smascherata dallo stilista:”Vergognati” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cecilia Capriotti durante la diretta del GF Vip afferma di indossare un abito firmato Dior, ma il vero stilista della creazione sartoriale la riconosce e smaschera la showgirl. Ecco cos’è successo. Scontro social tra Cecilia Capriotti e lo stilista Ferdinand. Come spesso accade su Instagram i due protagonisti del battibecco non se le sono mandate L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 25 febbraio 2021)durante la diretta del GF Vip afferma di indossare unfirmato Dior, ma il verodella creazione sartoriale la riconosce e smaschera la showgirl. Ecco cos’è successo. Scontro social trae loFerdinand. Come spesso accade su Instagram i due protagonisti del battibecco non se le sono mandate L'articolo proviene da Leggilo.org.

Dalia51552942 : RT @samuel89083381: #gregorelli il like di cecilia capriotti amica della power... boh - infoitcultura : Cecilia Capriotti il vestito non copre e la fantasia galoppa – VIDEO - infoitcultura : Cecilia Capriotti spaccia l'abito indossato in puntata per un Dior? Lo stilista del vestito la sbugiarda - infoitcultura : Cecilia Capriotti, caso dell'abito 'Dior' al GF VIP/ Stilista 'tag sbagliato, ma..' - infoitcultura : Cecilia Capriotti/ 'Derisa e bullizzata da piccola. L’ironia nasce dalla sofferenza' -