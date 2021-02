Cambiano i governi ma la linea del massimo rigore rimane Pure Draghi prepara un Dpcm Ma il sovversivo era Conte

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 febbraio 2021)ma ladel. Del resto, il ministro competente in materia, il titolare del dicastero della Salute Roberto Speranza, è sempre lo stesso cosìla composizione del comitato tecnico-scientifico a cui spetta la valutazione dei dati relativi alla pandemia, in perfetta continuità colbis. Anche se Giuseppenon c’è più, c’è Marioche, come ha illustrato ieri il ministro (leggi l’articolo) nel corso delle comunicazioni in aula al Senato e alla Camera sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si appresta a varare il nuovoin vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Anche questa Pasqua dunque ce la siamo giocata, con buona pace di ...