Bologna zona arancione scuro dal 27 febbraio, restrizioni (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Città metropolitana di Bologna passa in zona arancione scuro dal 27 febbraio, con conseguenti restrizioni e chiusura delle scuole. A comunicarlo è il sindaco di Anzola Emilia, Giampiero Veronesi. "A seguito della riunione urgente convocata oggi dal sindaco metropolitano Virginio Merola – spiega Veronesi, che è anche consigliere delegato della Città metropolitana -, comunico a tutti i miei concittadini che si è deciso di istituire la zona arancione scuro per tutti i Comuni della Città metropolitana di Bologna (quindi Anzola compresa)". Il provvedimento, "che decorrerà da lunedì 1 marzo per le scuole e dal 27 febbraio per tutto il resto – spiega ancora il sindaco – è giustificato dall'aumento ...

