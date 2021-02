ATP Cordoba 2021 | Diego Schwartzman non perdona | Marco Cecchinato nettamente eliminato al secondo turno

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Si conclude il cammino diall’ATP 250 di. Il siciliano è stato sconfitto dal numero 1 del tabellone, l’argentino, il cui esordio è bagnato da questo perentorio 6-2 6-2 in poco più di un’ora e 10 minuti. Prossimo match, per il 9° miglior giocatore del ranking ATP, quello dei quarti con uno tra il connazionale, e qualificato, Tomas Martin Etcheverry e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Già nel primo gameè in difficoltà, dovendo salvare una palla break, ma il vero problema giunge daldi battuta del siciliano in poi: le trame di gioco di, unite a parecchie imprecisioni da parte dell’ultimo italiano in semifinale al Roland Garros, portano direttamente al 5-1 per ...