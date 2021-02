Abbiamo bisogno anche noi di una Debbie Harry che ci mostri di non essere bionda naturale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ci ho scritto su parecchio, torno a farlo. Il corpo. Il corpo delle donne. Il corpo delle donne dentro le canzoni italiane. Il corpo delle donne fuori delle canzoni in Italia. Il corpo delle donne fuori delle canzoni e dell’iconografia in Italia. Ci siamo capiti, insomma. Ovvio che questo mio parlare prende le mosse dal capitolo di ieri, in questo mio tentativo di costruire una sottotrama al mio diario del secondo lock down, una sottotrama che esuli la pandemia, leggetela come un mio proposito ottimistico di tornare a guardare al mondo solo come un posto meraviglioso fatto di arte e di intrattenimento, o magari anche di sfaceli e storture, certo, ma comunque che nulla abbia più a che spartire con il Covid e con quello che da oltre un anno ci tiene in ostaggio. O più semplicemente pensatelo come un mio tentativo vano di sfuggire alla noia e alla paranoia, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ci ho scritto su parecchio, torno a farlo. Il corpo. Il corpo delle donne. Il corpo delle donne dentro le canzoni italiane. Il corpo delle donne fuori delle canzoni in Italia. Il corpo delle donne fuori delle canzoni e dell’iconografia in Italia. Ci siamo capiti, insomma. Ovvio che questo mio parlare prende le mosse dal capitolo di ieri, in questo mio tentativo di costruire una sottotrama al mio diario del secondo lock down, una sottotrama che esuli la pandemia, leggetela come un mio proposito ottimistico di tornare a guardare al mondo solo come un posto meraviglioso fatto di arte e di intrattenimento, o magaridi sfaceli e storture, certo, ma comunque che nulla abbia più a che spartire con il Covid e con quello che da oltre un anno ci tiene in ostaggio. O più semplicemente pensatelo come un mio tentativo vano di sfuggire alla noia e alla paranoia, ...

mtvitalia : La motivazione di cui abbiamo bisogno ? grazie, BTS ?? #MTVUnplugged ti aspetta stanotte in contemporanea con gli St… - borghi_claudio : Ottimista ma di questi tempi ne abbiamo bisogno. QUELLO CHE I GIORNALI NON HANNO CAPITO DI DRAGHI, DI SALVINI E D… - SimoPillon : Il papa ha accettato le dimissioni del prefetto cardinale Robert #Sarah per i sui 75 anni. Grazie per il suo intens… - votiamostefania : RT @alice_curiosa: “Vedi IStefania noi abbiamo fatto il percorso da sole non come Pierpaolo che ha sempre avuto bisogno di qualcuno”. Incom… - annoupanoux : RT @SOSitalia: ?? L'abuso sui minori va oltre la violenza fisica o sessuale. Anche abbandonare gli studi, il bullismo o il cyberbullismo po… -