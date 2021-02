Verdone | «De Laurentiis non volle aumentare il compenso per De Niro e così sprecai una scena» 

(Di mercoledì 24 febbraio 2021): «Denonilper Deun’occasione» Il Corriere della Sera intervista Carlo, fresco della pubblicazione del suo libro, “La carezza della memoria”, edito da Bompiani. Una sorta di album dei ricordi, composto da foto e ritagli del passato. Tra le foto, ce n’è anche una che lo ritrae insieme a Francesco Nuti e Massimo Troisi. «La fece Alberto Sordi. Eravamo a un premio, siamo stati il terremoto della commedia, gli uomini nei nostri film sono fragili e non più rimorchiatori seriali, le donne da oggetto diventano forti. Mi spiace tanto che Francesco non stia bene e Massimo non ci sia più. Sono rimasto io, magari avremmo potuto lavorare insieme, mi sento orfano». Un libro, ...

... le passioni, e quell'amore platonico da ragazzo per una prostituta Carlocompie 70 anni, ... Deha acquistato i diritti cinematografici del libro". Chi è stato il primo a credere in ...Determinante, in questa vicenda, è stato il sostegno datogli dalla moglie Silvia, nota ... "Grazie alla tempestività di mia moglie e di Aurelio De, da Cortina fui portato ...Verdone al Corriere della Sera: "De Laurentiis non volle aumentare il compenso per De Niro e così sprecai una scena" ...Nel tempo, Carlo Verdone ha sdoganato la nostalgia. Proviamo ad ampliare i suoi ricordi, a riavvolgere il film della sua vita. «Senza ricordi non esistiamo», dice l’attore romano che ha compiuto 70 an ...