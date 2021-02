Valheim incontra il Signore degli Anelli grazie a questa splendida riproduzione della torre di Sauron

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)in genere consente di creare un accampamento e cercare rifornimenti sufficienti per aumentare di livello il vostro equipaggiamento in modo da poter eliminare i boss presenti nel gioco vichingo. Ora che il titolo è in accesso anticipato da diverse settimane, tuttavia, i giocatori hanno iniziato a mostrare la loro creatività con alcune build impressionanti. La più recente è ladidel, Barad-dûr. Il modder Rynborg ha caricato la build su Nexus Mods, insieme a un video che mostra lanella sua oscura e cupa gloria. L'edificio stesso è cucito insieme con pietra e lascia senza dubbio a bocca aperta. Il costruttore ha persino messo insieme l'occhio diusando camini e torce. Per creare tutto questo di certo ...

L'avventura ha inizio nel centro relativamente tranquillo di Valheim. Più vi allontanerete dal centro, più il mondo si farà impegnativo, ma troverete anche materiali più preziosi per realizzare armi e equipaggiamento. Valheim è il gioco che in questo periodo sta spopolando su Steam: si stima che abbia addirittura superato DOTA 2, registrando la bellezza di 500.000 giocatori simultanei. All'interno del gioco è possibile creare costruzioni impressionanti. Proprio come accaduto lo scorso anno ad Among Us, Valheim è diventato presto il successo a sorpresa del 2021 e ha preso d'assalto la community di Steam. Il titolo survival ispirato ai vichinghi non è ancora completo.