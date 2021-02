Val di Susa, scontro frontale tra le moto: due le vittime (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Val di Susa, incidente sulla Statale 24. A perdere la vita due centauri di 42 e 53 anni. La causa in un sorpasso MARCO BERTORELLO/AFP via Getty ImagesGravissimo incidente questa mattina sulla strada di Monginevro in Val di Susa all’altezza di Caprie, in provincia di Torino. Erano le 11.30 circa di questa mattina quando due moto si sono scontrate in un impatto frontale. Le vittime sono due uomini, 42 e 53 anni, alla guida di una Harley e di una Bmw. La dinamica dell’incidente dovrebbe essere abbastanza chiara. Una delle due moto stava effettuando una manovra di sorpasso mentre dall’altra parte della strada giungeva l’altra moto. Tra Villar Dora e Condove la strada è stata chiusa al traffico per un paio d’ore, il tempo necessario ai carabinieri di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Val di, incidente sulla Statale 24. A perdere la vita due centauri di 42 e 53 anni. La causa in un sorpasso MARCO BERTORELLO/AFP via Getty ImagesGravissimo incidente questa mattina sulla strada di Monginevro in Val diall’altezza di Caprie, in provincia di Torino. Erano le 11.30 circa di questa mattina quando duesi sono scontrate in un impatto. Lesono due uomini, 42 e 53 anni, alla guida di una Harley e di una Bmw. La dinamica dell’incidente dovrebbe essere abbastanza chiara. Una delle duestava effettuando una manovra di sorpasso mentre dall’altra parte della strada giungeva l’altra. Tra Villar Dora e Condove la strada è stata chiusa al traffico per un paio d’ore, il tempo necessario ai carabinieri di ...

