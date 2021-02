Vaccini, a Napoli non si prenota un over 80 su due: «Non abbiamo internet» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da 187mila a 192mila: dopo uno stallo durato quasi una settimana cresce, ma di poco, negli ultimi tre giorni, la platea degli anziani ultra ottantenni che è riuscita a prenotarsi sulla... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da 187mila a 192mila: dopo uno stallo durato quasi una settimana cresce, ma di poco, negli ultimi tre giorni, la platea degli anziani ultra ottantenni che è riuscita arsi sulla...

