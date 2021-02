Uomini e Donne, Armando esagera ancora: interviene Maria De Filippi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nello studio di Uomini e Donne si è consumata l’ennesima furibonda lite tra Armando Incarnato e una dama, la new entry Maria. A onor del vero quest’ultima non si è agitata più di tanto ma ha provato a spiegare pacatamente le sue ragioni al cavaliere napoletano che invece, come fa sempre ultimamente, l’ha attaccata con rabbia, urlando e scagliandosi anche contro Gianni Sperti che è intervenuto in difesa della donna. Motivo del contendere, il fatto che Maria abbia deciso di non dire ai suoi genitori di essere a Uomini e Donne fino a quando non lo avesse deciso lei, visto che sono molto all’antica. Armando per questo la reputa falsa, tirando in ballo il fatto che l’ha chiamata nel weekend e lei non ha risposto perché in auto col padre. In difesa di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nello studio disi è consumata l’ennesima furibonda lite traIncarnato e una dama, la new entry. A onor del vero quest’ultima non si è agitata più di tanto ma ha provato a spiegare pacatamente le sue ragioni al cavaliere napoletano che invece, come fa sempre ultimamente, l’ha attaccata con rabbia, urlando e scagliandosi anche contro Gianni Sperti che è intervenuto in difesa della donna. Motivo del contendere, il fatto cheabbia deciso di non dire ai suoi genitori di essere afino a quando non lo avesse deciso lei, visto che sono molto all’antica.per questo la reputa falsa, tirando in ballo il fatto che l’ha chiamata nel weekend e lei non ha risposto perché in auto col padre. In difesa di ...

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - elespaterlini1 : RT @TeresaBellanova: .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni camice… - Ulisse47900786 : RT @TeresaBellanova: .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni camice… -