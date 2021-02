“Tutto manipolato” Tommaso e Stefania non convincono, i fan chiedono chiarezza. Ecco cos’è successo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip, come si è ripetutamente avuto modo di constatare, non ha certo fatto annoiare. Infatti, ci sono stati svariati momenti di pressione e di scontri tra i concorrenti. Ora, però, a pochi giorni dal termine, pare che gli inquilini siano diventati maggiormente irritabili. Abbiamo assistito, in effetti, a numerosi scontri e battibecchi che hanno certamente lasciato il segno. Inoltre, i rapporti tra i vipponi, nelle ultime ore, si sono ulteriormente incrinati. Accuse e offese di vario genere non sono quindi mancati nell’appartamento più famoso d’Italia. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato il litigio tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi. I due, senza alcun tatto, hanno criticato vicendevolmente le loro azioni nei confronti di altri coinquilini. L’imminente finale, a quanto pare, non ha fatto altro che peggiorare la situazione ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip, come si è ripetutamente avuto modo di constatare, non ha certo fatto annoiare. Infatti, ci sono stati svariati momenti di pressione e di scontri tra i concorrenti. Ora, però, a pochi giorni dal termine, pare che gli inquilini siano diventati maggiormente irritabili. Abbiamo assistito, in effetti, a numerosi scontri e battibecchi che hanno certamente lasciato il segno. Inoltre, i rapporti tra i vipponi, nelle ultime ore, si sono ulteriormente incrinati. Accuse e offese di vario genere non sono quindi mancati nell’appartamento più famoso d’Italia. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato il litigio tra Dayane Mello eZorzi. I due, senza alcun tatto, hanno criticato vicendevolmente le loro azioni nei confronti di altri coinquilini. L’imminente finale, a quanto pare, non ha fatto altro che peggiorare la situazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto manipolato Beautiful Anticipazioni 25 febbraio 2021: Thomas vuole che Hope torni da lui! ... Non è Hope a manipolare Thomas, ma il contrario! Steffy ha accusato Hope di aver manipolato Thomas ... del resto ha ottenuto già tutto ciò che desidera: diventare ufficialmente la madre di Douglas . A ...

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 24 febbraio: Thomas e Hope insieme per... La Forrester, infatti, pensa che Hope abbia manipolato suo fratello per avere la custodia di ...Logan si immaginava prima o poi un confronto del genere e dice alla rivale che probabilmente non sa tutto ...

Così l’intelligenza artificiale ci manipola grazie alle nostre debolezze la Repubblica Gli autori del Gf Vip manipolano i concorrenti: la confessione di Zorzi scatena il caos Questi giorni sono stati molto movimentati all'interno della casa del Gf Vip. La confessione di Tommaso Zorzi ha scatenato il caos sul web ...

Calcioscommesse, Signori assolto per Piacenza-Padova del 2010 PIACENZA - Assoluzione per Giuseppe Signori da parte del Tribunale di Piacenza per l'accusa di aver cercato di manipolare il risultato della gara di Serie B Piacenza-Padova del 2 ottobre 2010. Il proc ...

