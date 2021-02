Toyota avvia costruzione di una smart city ai piedi del monte Fuji

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) TOKYO – Il colosso tecnologico e automotive giapponese Toyota Motor Corp. ha annunciato l’avvio, a partire da oggi, della costruzione della prima “città intelligente”, ai piedi del Monte Fuji, come banco di prova per l’applicazione delle sue tecnologie sperimentali su robotica e intelligenza artificiale, prima della loro diffusione su larga scala.‘Woven City’, questo è il nome della città, nascerà nell’area dell’ex stabilimento della Toyota da 70,8 ettari a Susono, nella prefettura di Shizuoka, e presenterà un piano urbano disegnato dall’architetto danese Bjarke Ingels, già ideatore del secondo World Trade Center di New York City e della sede di Google in California.