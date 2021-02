Sensore ISOCELL NG2 sullo Xiaomi Mi 11 Ultra: fotocamera senza rivali (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La presentazione dello Xiaomi Mi 11 Ultra non è ancora avvenuta, ma i rumors che riguarda questo prossimo top di gamma non mancano mai. Del telefono quello che di più cattura l’attenzione a primo impatto è il modulo fotografico posteriore, perfino dotato di uno schermo secondario che mai avevamo visto prima a bordo di uno smartphone. Ice universe è tornano sull’argomento, con un intervento che a molti potrebbe non dire più di tanto: “GN2->M11 Ultra“. Il leaker, volendo fare la questione più lineare, ha voluto precisare che lo Xiaomi Mi 11 Ultra potrebbe impiegare il Sensore ISOCELL NG2 presentato da Samsung nelle scorse ore. GN2?Mi11 Ultra— Ice universe (@UniverseIce) February 23, 2021 L’obiettivo in questione ha una risoluzione di 50MP, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La presentazione delloMi 11non è ancora avvenuta, ma i rumors che riguarda questo prossimo top di gamma non mancano mai. Del telefono quello che di più cattura l’attenzione a primo impatto è il modulo fotografico posteriore, perfino dotato di uno schermo secondario che mai avevamo visto prima a bordo di uno smartphone. Ice universe è tornano sull’argomento, con un intervento che a molti potrebbe non dire più di tanto: “GN2->M11“. Il leaker, volendo fare la questione più lineare, ha voluto precisare che loMi 11potrebbe impiegare ilNG2 presentato da Samsung nelle scorse ore. GN2?Mi11— Ice universe (@UniverseIce) February 23, 2021 L’obiettivo in questione ha una risoluzione di 50MP, ...

PlanetR7_ : Xiaomi Mi 11 Ultra: sensore mostruoso per fotocamera pazzesca, tutto torna - Giusepp29677029 : RT @HDblog: Xiaomi Mi 11 Ultra: sensore mostruoso per fotocamera pazzesca, tutto torna - Albus961 : RT @HDblog: Xiaomi Mi 11 Ultra: sensore mostruoso per fotocamera pazzesca, tutto torna - HDblog : Xiaomi Mi 11 Ultra: sensore mostruoso per fotocamera pazzesca, tutto torna - HDblog : RT @HDblog: Samsung ISOCELL GN2 è un mostro: 50MP e AF super rapido per i prossimi top gamma -