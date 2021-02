Quando riaprono palestre e piscine? Le ipotesi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), centri sportivi: tutte attività chiuse da mesi alle prese con una dura crisi economica. Il Dpcm attualmente in vigore “scade” il 5 marzo, cosa succederà dopo quella data? Il neo Governo Draghi deciderà di riaprire in sicurezzae di dare “respiro” a queste categorie? Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi,entra in vigore: cosa cambia per, spostamenti. Le novità e le zone arancione scuro Nuovo Dpcm Draghi:aprono? Per il momento non c’è nessuna ufficialità e le attività chiuse da tempo (come, ma anche cinema e teatri) dovranno ancora aspettare per capire quale sarà il loro futuro. Se sarà ...