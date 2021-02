PocketBook InkPad Color | arriva il nuovo e-reader a colori

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha presentato il, ile-i. Scopriamolo insieme in questo articoloè da sempre impegnata a fornire ai suoi utenti il miglior e-possibile per garantire un’ottima lettura. Anche in questo caso la società ha creato un piccolo gioiellino con il, ancora più grande del suo predecessore. Andiamo a scoprirlo insieme e vediamo quali sono le sue caratteristiche principali.: l’e-diventa grande Ildispositivo della società si presenta ancora più grande del ...

Equipaggiato con il nuovo schermo E Ink new Kaleido da 7,8 pollici " in grado di visualizzare 4.096 colori "Color è il fratello maggiore del modelloColor. Adotta uno schema ...Color è in grado di riprodurre fino a 4.096 colori e vanta un effetto carta che lo rende riposante anche per la lettura di testi in bianco e nero (a 300 dpi di definizione). Oltre ...PocketBook ha lanciato il suo nuovo ebook reader InkPad Color con display eInk Kaleido a colori. Il produttore, che ha già in gamma il PocketBook Color, accontenta così gli appassionati di fumetti che ...A diversi mesi di distanza dal precedente modello, è stato presentato il nuovo ebook reader a colori di PocketBook che, in veste di InkPad Color da 7.8 pollici, coglie anche l'occasione per portare pi ...