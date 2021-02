Per Lucio: Il doc su Dalla alla 71° Berlinale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Per Lucio” di Pietro Marcello sarà presentato in prima mondiale nella sezione Berlinale Special della 71esima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino che per questa edizione sarà diviso in due parti: una online dall’1 al 5 marzo e una successiva, la Berlinale Summer Special, che si svolgerà in sala e all’aperto dal 9 al 20 giugno. Di cosa parla “Per Lucio”? FOR Lucio presenta un viaggio visivo e sonoro nel mondo poetico del leggendario cantante italiano Lucio Dalla, compositore della popolare canzone “Caruso”. Il film combina biografia, politica e storia, realtà e immaginazione, con filmati d’archivio unici dell’Italia del dopoguerra per presentare una visione sotterranea della società e della storia italiana: l’Italia dei ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Per” di Pietro Marcello sarà presentato in prima mondiale nella sezioneSpecial della 71esima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino che per questa edizione sarà diviso in due parti: una online dall’1 al 5 marzo e una successiva, laSummer Special, che si svolgerà in sala e all’aperto dal 9 al 20 giugno. Di cosa parla “Per”? FORpresenta un viaggio visivo e sonoro nel mondo poetico del leggendario cantante italiano, compositore della popolare canzone “Caruso”. Il film combina biografia, politica e storia, realtà e immaginazione, con filmati d’archivio unici dell’Italia del dopoguerra per presentare una visione sotterranea della società e della storia italiana: l’Italia dei ...

federicacaladea : In casa si sta consumando un horror. Lucio si rifiuta di entrare in cucina e continua a miagolare come un pazzo. Pe… - AllafineViaggio : RT @matteolepore: Anche quest’anno #Bologna ricorderà #LucioDalla. Grandi manifesti, la città che diventa una galleria a cielo aperto con f… - Marilisamal : RT @matteolepore: Anche quest’anno #Bologna ricorderà #LucioDalla. Grandi manifesti, la città che diventa una galleria a cielo aperto con f… - matteolepore : Anche quest’anno #Bologna ricorderà #LucioDalla. Grandi manifesti, la città che diventa una galleria a cielo aperto… - CorsoDiMusica : CHISSA' SE LO SAI - LUCIO DALLA & RON Spartito accompagnamento pianistico (+ midi gratuito):… -