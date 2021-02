Non caricare il cellulare di notte, ecco perchè non devi farlo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Non mettere lo smartphone in carica prima di andare a dormire. Qualcuno lo fa unicamente quando ha bisogno che il telefono sia carico al risveglio, qualcun altro lo fa proprio di prassi perché si è abituato così e le abitudini, si sa, sono dure a morire. Negli anni però più volte si è messo l’accento su quanto questa pratica sia dannosa per la batteria che vedrebbe considerevolmente ridotti i suoi cicli di carica. Chiaramente l’ideale sarebbe staccare il caricabatterie dalla presa di corrente una volta che il device ha raggiunto il 100% della carica, ma se questo avviene nel cuore della notte è davvero difficile che ci si svegli in tempo per fare tale operazione. Qualcuno però ha pensato a come risolvere il problema mettendo a punto un vero e proprio ‘salva vita’, che quando viene collegato al caricabatterie di qualsiasi ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Non mettere lo smartphone in carica prima di andare a dormire. Qualcuno lo fa unicamente quando ha bisogno che il telefono sia carico al risveglio, qualcun altro lo fa proprio di prassi perché si è abituato così e le abitudini, si sa, sono dure a morire. Negli anni però più volte si è messo l’accento su quanto questa pratica sia dannosa per la batteria che vedrebbe considerevolmente ridotti i suoi cicli di carica. Chiaramente l’ideale sarebbe staccare il caricabatterie dalla presa di corrente una volta che ilce ha raggiunto il 100% della carica, ma se questo avviene nel cuore dellaè davvero difficile che ci si svegli in tempo per fare tale operazione. Qualcuno però ha pensato a come risolvere il problema mettendo a punto un vero e proprio ‘salva vita’, che quando viene collegato al caricabatterie di qualsiasi ...

