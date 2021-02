Napoli | esonero Gattuso in caso di flop col Granada | due strade per il sostituto

Leggi su calcionews24

24 febbraio 2021 - Una prestazione negativa contro il Granada potrebbe essere fatale per Gennaro Gattuso. Giovedì in Europa League, il Napoli è chiamato a una reazione d'orgoglio contro il Granada per cercare di recuperare il 2-0 dell'andata e dare l'ennesimo segnale dopo partite deludenti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il match contro gli spagnoli potrebbe essere fatale per Gattuso. In caso di sconfitta e di prestazione negativa, infatti, potrebbe arrivare l'esonero dell'allenatore. In pole position per sostituirlo c'è sempre Rafa Benitez, l'unico ad aver approfondito il discorso con De Laurentiis. Possibile anche un ritorno di Mazzarri come traghettatore, anche per dare una scossa all'ambiente.