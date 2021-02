Napoli, carbonizzato in un’auto in un parcheggio di Afragola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Trovato il cadavere carbonizzato di un uomo in un’auto, data alla fiamme e abbandonata nel parcheggio di un supermercato di Afragola, in provincia di Napoli: gli agenti del commissariato sono occorsi in seguito ad una segnalazione della centrale operativa della questura – sarebbe stato un cittadino a chiamare il 113 – che li ha condotti alla macabra scoperta nel parcheggio de “Le porti di Napoli”, un centro commerciale. Sulle cause si sta ancora indagando: l’uomo potrebbe essere stato torturato, ma non si esclude il suicidio. Le indagine saranno eseguite da parte della squadra mobile, che al momento sta acquisendo le immagini di video sorveglianza della zona. Francesca Perrotta L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Trovato il cadaveredi un uomo in, data alla fiamme e abbandonata neldi un supermercato di, in provincia di: gli agenti del commissariato sono occorsi in seguito ad una segnalazione della centrale operativa della questura – sarebbe stato un cittadino a chiamare il 113 – che li ha condotti alla macabra scoperta nelde “Le porti di”, un centro commerciale. Sulle cause si sta ancora indagando: l’uomo potrebbe essere stato torturato, ma non si esclude il suicidio. Le indagine saranno eseguite da parte della squadra mobile, che al momento sta acquisendo le immagini di video sorveglianza della zona. Francesca Perrotta L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

