Morte Gresini | l’addio struggente del figlio | “Sarai per sempre il tesoro più grande”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “peril nostropiù”. Con queste parole affidate a un post su Facebook Lorenzoricorda il padre Fausto deceduto all’ospedale maggiore di Bologna a causa del coronavirus. “Impossibile esprimere a parole l’essenza della persona che seistato – si legge nel post –. Un Uomo vero con le palle che aveva una soluzione per ogni problema, sei il motore di questa famiglia che tanto desiderava riabbracciarti e festeggiare con te un’altra vittoria. Manchi come manca l’aria ogni volta che ti penso – continua Lorenzo – ti vedo ovunque e mi si stringe il cuore a pensare che non sarà più così. Mi hai supportato in ogni parte di me, nonostante non fossegiusto. Mi hai amato come un padre ama une io ti ho amato e ...

in foto: Lorenzoaccanto al padre, Fausto (fonte Facebook) "Manchi come l'aria" . Il giorno dopo ladi papà Fausto , Lorenzodedica un altro messaggio molto toccante all'uomo "vero con le palle" , all'esempio di una vita, al padre che ha sempre sostenuto il figlio "in ogni parte di me, ...Una notizia tremenda, arrivata in una mattinata quasi primaverile. Il sole fuori e la tristezza dentro, legata alladi Fausto. ANSA/Fabrizio Petrangeli Solo un mese fa aveva compiuto 60 anni nel suo letto d'ospedale, dove era ormai adagiato dalla fine di dicembre per colpa di questo maledetto ...“Sarai per sempre il nostro tesoro più grande”. Con queste parole affidate a un post su Facebook Lorenzo Gresini ricorda il padre Fausto deceduto all’ospedale maggiore di Bologna a causa del coronavir ...Fausto Gresini è morto a 60 anni. L'annuncio ufficiale in un tweet del Team Gresini: «La notizia che non avremmo mai ...