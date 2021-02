Milleproroghe, via libera da Montecitorio: bonus vacanze, cig e digital tax (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Con 322 voti a favore la Camera ha dato il via libera al Decreto Milleproroghe: si attende ora il passaggio in Senato. Decreto Milleproroghe, la Camera approva: le principali novità su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Con 322 voti a favore la Camera ha dato il viaal Decreto: si attende ora il passaggio in Senato. Decreto, la Camera approva: le principali novità su Notizie.it.

MediasetTgcom24 : Milleproroghe, via libera dalla Camera: 322 sì, 2 i contrari #milleproroghe - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Milleproroghe, via libera dalla Camera: 322 sì, 2 i contrari #milleproroghe - Ettore572 : RT @ItaliaOggi: Milleproroghe, via libera della Camera con 322 sì - ItaliaOggi : Milleproroghe, via libera della Camera con 322 sì - infoitinterno : Milleproroghe, via libera dalla Camera. Ecco tutte le agevolazioni -