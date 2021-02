Luoghi pugliesi: bellezza e storia per un viaggio ideale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I Luoghi pugliesi sono un racconto infinito di bellezza e cultura. Infatti nella città nel profondo sud della nostra bellissima Italia troviamo borghi nascosti, parchi, ulivi secolari e città che ci parlano di storia. E poi che dire della cucina? Cibo delizioso e saporito. Il tutto incorniciato da un mare azzurro e limpido che ci Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Isono un racconto infinito die cultura. Infatti nella città nel profondo sud della nostra bellissima Italia troviamo borghi nascosti, parchi, ulivi secolari e città che ci parlano di. E poi che dire della cucina? Cibo delizioso e saporito. Il tutto incorniciato da un mare azzurro e limpido che ci

tormentony : RT @moltovintage: Bello vedere in TV una fiction girata a Bari e riconoscere i luoghi. Ma mi sanguinano le orecchie nel sentire un qualsias… - MarisaMinervini : @Alessandra5987 A parte i luoghi comuni mi sarebbe piaciuto vedere più attori pugliesi. Ne abbiamo tantissimi e anc… - Ventu75828842 : RT @moltovintage: Bello vedere in TV una fiction girata a Bari e riconoscere i luoghi. Ma mi sanguinano le orecchie nel sentire un qualsias… - moltovintage : Bello vedere in TV una fiction girata a Bari e riconoscere i luoghi. Ma mi sanguinano le orecchie nel sentire un qu… -