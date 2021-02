Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci | feretri arrivati in Italia – VIDEO 

(Di mercoledì 24 febbraio 2021): sonoini corpi del consoleno in Congo e deluccisi nel Paese africano. E’ un giorno triste questo in. Dopo la terribile notizia delle scorse ore relativa all’attentato in Congo nei confronti del consoleno e della sua scorta, sonoproprio questa mattina L'articolo proviene da Inews.it.

'Con dolore ho appreso del tragico attentato avvenuto nella Repubblica Democratica del Congo, nel quale hanno perso la vita il giovane ambasciatore italiano,il carabiniere trentenne Vittorio Iacovacci e il loro autista congolese Mustapha Milambo'. Si apre con queste parole il messaggio di cordoglio di Papa Francescoindirizzato al presidente ...Un lungo applauso in memoria dell'ambasciatoree del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo, ha preceduto l'inizio dell'intervento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. .ROMA (ITALPRESS) – "È stato straziante accogliere al fianco del presidente Draghi e dei familiari le salme dei nostri due connazionali vittime del vile agguato che ha stroncato le loro giovani vite e ...ROMA (24 febbraio 2021) - «Il loro sacrificio illumina la vita dei molti, diplomatici e militari, che silenziosamente compiono il proprio dovere per difendere l’Italia e i nostri valori, in Paesi lont ...