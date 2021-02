Lippi incorona Barella | «Tra i più forti al mondo Scudetto? Non è finita»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Marcellodice la sua sul momento del calcio italiano: ecco le dichiarazioni sulloe sulle squadre italiane in Europa Marcelloparla del momento del calcio italiano ai microfoni di TMW Radio. GIOVANI ITALIANI – «è il più forte di tutti in questo momento, è uno dei piùcentrocampisti al. Mi piace molto anche Pessina, per il quale l’Atalanta ha deciso di privarsi di uno come Gomez che ha fatto la storia del club». SQUADRE ITALIANE IN EUROPA – «Abbiamo squadre cresciute molto come l’Inter, che non è la stessa di qualche mese fa, così come il Milan. L’Atalanta si sta confermando anche a livello internazionale, la Juventus sta vivendo un momento particolare con un nuovo tecnico che ha dovuto fare le verifiche sul campo e non in amichevole. Ad oggi la ...