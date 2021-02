Led Zeppelin | “Physical Graffiti” un album che cambiò il rock

MsLuceGuida : RT @corvina_: Son dei ragazzi giovanissimi, suonano benissimo e il cantante ha una voce spettacolare. Si sono ispirati ai Led Zeppelin e al… - VirginRadioIT : 24 Febbraio 1975 I @ledzeppelin pubblicano #PhysicalGraffiti, il doppio album capolavoro con #Kashmir. Scopri 5 + 1… - giusadt : RT @RadioRock106e6: Il 24 febbraio 1975 i @ledzeppelin pubblicavano l'album #PhysicalGraffiti: sesto lavoro in studio del gruppo, collocato… - RadioRock106e6 : Il 24 febbraio 1975 i @ledzeppelin pubblicavano l'album #PhysicalGraffiti: sesto lavoro in studio del gruppo, collo… - nicolorandon : Greta van fleet buona cover band dei Led Zeppelin per le sagre di paese -

Ultime Notizie dalla rete : Led Zeppelin

ivl24

Si innamora in tenera età dei mostri sacri del Pop e del Rock (Michael Jackson, Rolling Stones, Beatles,, Genesis, Pink Floyd, ...) vivendo poi una adolescenza all'insegna dell' Hard ...Le immagini del teatro vuoto si alternano a quelle che raccontano i 150 anni di storia della Albert Hall, fino ai concerti di Freddie Mercury, Iggy Pop, George Michael,e i Rolling ..."Once upon a time you dressed so fine...". Inizia così "Like a Rolling Stone", uno dei brani più conosciuti e riconoscibili degli anni Sessanta di Bob Dylan, un trionfo folk-rock che richiama Muddy Wa ...Intervenuto sul podcast Cutter’s Rockcast, Corey Taylor, frontman degli Slipknot, ha preso di mira un po' tutto il nuovo rock ma in ...