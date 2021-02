L’apertura di Bonaccini a Salvini sui ristoranti scatena i mal di pancia nel Pd (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tutto è nato da una dichiarazione di ieri del Presidente della Regione Emilia-Romagna sulle aperture serali dei ristoranti. “La riapertura alla sera dei ristoranti proposta da Salvini, laddove non ci siano particolari rischi, è una richiesta ragionvole.” Poche parole che, tuttavia, hanno infuocato il dibattito nelle ultime ore, dopo che lo stesso Salvini ha ripostato la dichiarazione di Bonaccini sulla sua pagina Facebook, con tanto di card e foto del governatore, scatenando, come era prevedibile, una sorta di mini-faida a sinistra. Bonaccini è finito nel mirino dei dem tanto sul piano del merito che di quello del metodo. Da una parte l’uscita di Bonaccini è sembrata a molti pericolosa in quanto apre la strada a una linea morbida e aperturista tanto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tutto è nato da una dichiarazione di ieri del Presidente della Regione Emilia-Romagna sulle aperture serali dei. “La riapertura alla sera deiproposta da, laddove non ci siano particolari rischi, è una richiesta ragionvole.” Poche parole che, tuttavia, hanno infuocato il dibattito nelle ultime ore, dopo che lo stessoha ripostato la dichiarazione disulla sua pagina Facebook, con tanto di card e foto del governatore,ndo, come era prevedibile, una sorta di mini-faida a sinistra.è finito nel mirino dei dem tanto sul piano del merito che di quello del metodo. Da una parte l’uscita diè sembrata a molti pericolosa in quanto apre la strada a una linea morbida e aperturista tanto ...

MChianura : 1) Il presidente #Bonaccini concerta con #Salvini l'apertura serale dei #ristoranti; 2) gli emiliano-romagnoli bus… - spartiato82 : #Bonaccini si è espresso riguardo l'apertura serale dei ristoranti proposta da Salvini . Per aver detto ciò alcuni… - rugger099 : @Ruffino_Lorenzo Ma se non sbaglio Bonaccini è da diverso tempo che è schierato per l'apertura dei ristoranti di sera - infoitinterno : Bonaccini a Parma: 'Restrizioni omogenee e nuove regole per l'apertura di bar e ristoranti' -