La Pupa e il Secchione e Viceversa | chi vincerà? Le ultime coppie in gara

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Arriva il gran finale per “Lae il”. Giovedì 25 febbraio andrà in onda in prima serata su Italia 1 la sesta puntata del programma cult prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, come madrina, laper antonomasia: Francesca Cipriani. Tra gli ospiti dell’ultimo appuntamento: Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri, Miss Claudia di Avanti un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Per ' La Pupa e il Secchione e Viceversa ' è tempo di finalissima. Giovedì 25 febbraio andrà in onda in prima serata su Italia 1 la sesta e ultima puntata del programma condotto da Andrea Pucci. Tra gli ospiti ...