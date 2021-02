Guida Tv Giovedì 25 febbraio 2021

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)Tv25Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv25Rai 1 ore 18:45 L’Ereditàore 20:30 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignotiore 21:25 Che Dio ci Aiuti 6×17-18 1a Tv ore 23:30 Porta a Porta Rai 2ore 18:50 NCIS New Orleansore 19:40 NCIS ore 20:30 Tg 2ore 21:05 Tg 2 Postore 21:20 Robin Hood L’origine della leggendaAl ritorno dalle Crociate in Terra Santa, Robin di Loxley scopre che la Contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. La povertà in cui vive il suo popolo lo spinge ad organizzare una rivolta contro la Corona. ore 23:15 Il Paradiso per davveroDopo un’esperienza di pre-morte, il piccolo Colton Burpo comincia a raccontare la sua esperienza in cielo e con innocenza infantile, parla con cognizione anche di fatti avvenuti prima della sua ...