'Grande Fratello Vip': pace tra Dayane, Stefania e Tommaso (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' torna il sereno. Dopo la lite tra Tommaso e Dayane, arrivano le scuse e l'abbraccio. Stefania e Zorzi fanno marcia indietro dopo le lacrime della showgirl ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella Casa del 'Vip ' torna il sereno. Dopo la lite tra, arrivano le scuse e l'abbraccio.e Zorzi fanno marcia indietro dopo le lacrime della showgirl ...

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - robibertu : RT @versoblio: Dopo marzo non voglio più sentire parlare di grande fratello, bannatelo per almeno qualche anno perché qui la gente si accan… - DilettaXD : RT @versoblio: Dopo marzo non voglio più sentire parlare di grande fratello, bannatelo per almeno qualche anno perché qui la gente si accan… -