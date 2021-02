“Eccoli | si tolgono le divise e mettono quelle dei poliziotti” | la traduzione del video diffuso dopo l’agguato all’ambasciatore in Congo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Urla, persone che abbandonano i mezzi per scappare lasciando il carico a terra mentre si continuano a sentire colpi di arma da fuoco. Le immagini sono attribuite ai momenti successivi all’attacco in cui sono rimasti uccisi l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo, in missione nell’est del Paese a bordo di un convoglio del Pam (il Programma alimentare mondiale dell’Onu). Ilè statoda accountlesi e in Italia pubblicato prima da Repubblica e successivamente ripreso da molti altri media: la località che viene inquadrata dallo smartphone è quella delle 3 antennes (contraddistinto proprio dalle antenne che si vedono in lontananza), cioè il luogo dove è avvenuto l’assalto al convoglio dell’Onu. Ma, per quanto ilstia ampiamente circolando ...

"Queste persone stanno dicendo che questi rapitori si stanno togliendo le uniformi…urlano anche, forse ai soldati congolesi, di non distrarsi, che i rapitori stanno scappando. E aggiungono che ...Il filmato, pubblicato su Twitter da Amakanji Thomas, mostra alcuni attimi dell'attacco in Congo in cui sono stati uccisi l'ambasciatore Onu Luca… Leggi ...