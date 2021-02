Don Bruno in tv canta Mamma Maria coi Ricchi e Poveri | ' ' Una gioia immensa' '

morsantin : @nmonesi Don Bruno mi ha steso ?????? - Rosy72mex : @CanYamanBushido Un grande Don Bruno ?????? - fortunatozeta : Don Bruno sotto la maschera di... Orsetto. Entrambi saltellano, basta questo? ????? #IlCantanteMascherato - fortunatozeta : Buongiorno a don Bruno e ai Ricchi e poveri - Matthewcost : RT @AlbertoFacco: E don Bruno È QUIIII #CHESARASARA @DrApocalypse -

Ultime Notizie dalla rete : Don Bruno

Lecco Notizie

Margno (Lecco), 24 febbraio 2021 " Dall'altare di una chiesa al palcoscenico televisivo degli studi Rai in diretta con i suoi beniamini. Il parroco della ValsassinaMaggioni , che ad ogni ogni matrimonio e battesimo canta e balla il loro intramontabile successo Mamma Maria , martedì sera ha realizzato il sogno di esibirsi insieme ai Ricchi e Poveri . E ...... la parrocchia Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano sotto la guida diMarco Raimondo. ... Massimo Franco, il presidente del Rotary Club Salerno Est, Dino, il giornalista e socio ...Il parroco della Valsassina don Brino Maggioni si è esibito in diretta su Rai 1 insieme ai suoi beniamini Ricchi e Poveri ...Nuova incursione televisiva per il prete originario di Montevecchia, don Bruno Maggioni. Forse quella più importante per il parroco canterino di Margno, in Valsassina, il coronamento di un sogno: esib ...