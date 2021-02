Cosa non sta funzionando nel piano vaccini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) in Italia La campagna di somministrazione del vaccino anti-Covid in Italia sta procedendo a ritmi più lenti del previsto. Secondo la tabella di marcia stilata alla fine del 2020, entro il 31 marzo 2021 erano attese nel nostro Paese 28,2 milioni di dosi. Nel corso delle settimane, tuttavia, le case farmaceutiche fornitrici hanno più volte rivisto i loro piani di consegna e ora il Ministero della Salute si aspetta che alla fine del primo trimestre ne saranno arrivate circa la metà: 14,5 milioni. Ad oggi – 24 febbraio 2021 – sono arrivate poco meno di 5,2 milioni di dosi e i sistemi sanitari delle Regioni ne hanno inoculate 3,7 milioni. I soggetti immunizzati (ossia che hanno ricevuto entrambe le dosi richieste per la completa efficacia del vaccino) sono finora meno di 1,5 milioni. Nel Regno Unito (66 milioni di abitanti, paragonabile dunque all’Italia) la campagna di vaccinazione è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) in Italia La campagna di somministrazione del vaccino anti-Covid in Italia sta procedendo a ritmi più lenti del previsto. Secondo la tabella di marcia stilata alla fine del 2020, entro il 31 marzo 2021 erano attese nel nostro Paese 28,2 milioni di dosi. Nel corso delle settimane, tuttavia, le case farmaceutiche fornitrici hanno più volte rivisto i loro piani di consegna e ora il Ministero della Salute si aspetta che alla fine del primo trimestre ne saranno arrivate circa la metà: 14,5 milioni. Ad oggi – 24 febbraio 2021 – sono arrivate poco meno di 5,2 milioni di dosi e i sistemi sanitari delle Regioni ne hanno inoculate 3,7 milioni. I soggetti immunizzati (ossia che hanno ricevuto entrambe le dosi richieste per la completa efficacia del vaccino) sono finora meno di 1,5 milioni. Nel Regno Unito (66 milioni di abitanti, paragonabile dunque all’Italia) la campagna di vaccinazione è ...

StefanoGuerrera : Non c’è niente di peggio di quando un discriminato diventa uno che discrimina. Non è questo il traguardo; nessuno d… - AlbertoBagnai : Ammissione importante, ancorché tardiva, di non aver capito una cosa che all’epoca cercammo di spiegargli. - ilfoglio_it : L'Italia era il secondo paese in Ue per vaccinati in rapporto alla popolazione, ora è il ventesimo. Ed è tra gli ul… - abloodyrevenge : Oggi non avevo per niente voglia di seguire e alla fine non abbiamo fatto un cazzo facendo orientamento, cosa c'è di meglio? - xxwhatsmyname : @RebsRebssss @GrandeFratello Che poi mi dici quando le hanno chiesto scusa. Mi pare che siano sempre tutti pronti a… -