(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA - Fabioal termine di Atalanta - Real Madrid esprime tutte le sue perplessità riguardo l'arbitraggio che dopo 17' ha portato all'espulsione di Freuler. Non solo il match di questa sera ...

msn_italia : Capello duro contro l'arbitro di Atalanta-Real Madrid: 'Così si rovinano le partite' - sinfonia71 : @Scazzaturo In studio hanno tutti la faccia grigia e Capello ha persino detto che l’arbitro deve capire anche che l… - sportli26181512 : #Capello: 'Arbitro, ho un dubbio. Visto Zidane come rideva?': Al termine di #Atalanta-#RealMadrid è scettico l'ex t… - zazoomblog : Atalanta-Real Madrid Capello: “Partita rovinata dall’arbitro mi viene un sospetto…” - #Atalanta-Real #Madrid… - serieAnews_com : ?? “Ha rovinato tutto”: la sentenza di #Capello su #AtalantaReal -

Ultime Notizie dalla rete : Capello Arbitro

Corriere dello Sport.it

"Il fallo di Freuler non era da ultimo uomo , e peraltro l'attaccante si stava defilando" , afferma, "e quindi non capisco perchè l'ha preso questa decisione ingiusta...meritava il ...Fischio d'inizio dell'Grinfeeld alle 21, la telecronaca é affidata a Pierluigi Pardo ... Alessandro Costacurta, Paolo Condo' e FabioROMA - Fabio Capello al termine di Atalanta-Real Madrid esprime tutte le sue perplessità riguardo l'arbitraggio che dopo 17' ha portato all'espulsione di Freuler. Non solo il match di questa sera nel ...Fabio Capello, dallo studio di Sky Sport, durante l’intervallo delle gare Champions di questa sera, si è scagliato contro l’arbitro di ...