Atalanta - Real Madrid 0 - 0 diretta live | espulso Freuler | parità all' intervallo

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - RaiNews : A Bergamo, centinaia di tifosi dell'Atalanta hanno sfilato, questa sera, prima della partita con il Real Madrid. Ac… - dannap1926 : Ma da quando l’Atalanta e Gasperini vogliono imporre la loro voce in champions ai danni del Real? Zitto e subisci M… - ilfattovideo : Atalanta-Real Madrid, centinaia di tifosi assembrati fuori dallo stadio di Bergamo – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Real

Commenta per primo Il rosso dato a Freuler inMadrid è il più veloce, dopo 16 minuti e 57 secondi, per una squadra italiana in Champions. Supera Riccardo Montolivo in Milan - Ajax del Dicembre 2013: 21 minuti e 20 secondi (dati ...Commenta per primo Duvan Zapata è uscito alla mezzora nella sfida tra la suae ilMadrid . Per il gigante colombiano, problema alla coscia sinistra: domani verranno sostenuti gli esami, il giocatore si è seduto in panchina con la gamba sinistra fasciata.Remo Freuler e Casemiro non scenderanno in campo nella gara di Champions League tra Real Madrid e Atalanta, valevole per il ritorno degli ottavi di finale. Il centrocampista nerazzurro è stato espulso ...Duvan Zapata ha dovuto abbandonare il campo al 30' di Atalanta-Real Madrid a causa di un problema alla coscia sinistra. Il sospetto è che si tratti di uno stiramento al bicipite femorale.