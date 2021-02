Astral Ascent è il nuovo action-platform roguelite degli sviluppatori di Dark Devotion

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo sviluppatore di, Hibernian Workshop, lancerà la campagna Kickstarter per il gioco di avventura fantasy rogeulite2Dil 29 marzo, come annunciato dalla compagnia. Il lancio diè previsto su PlayStation, Switch e PC tramite Steam. Hibernian Workshop ha anche pubblicato un trailer di annuncio che mostra il mondo, il combattimento e i boss del gioco, oltre ad annunciare che una demo gratuita sarà disponibile nelle prossime settimane. Leggi altro...

Hibernian Workshop, studio a cui dobbiamo Dark Devotion, ha appena annunciato Astral Ascent: il platform roguelite in due dimensioni, caratterizzato da una piacevole pixel art, sbarcherà a fine marzo su Kickstarter con l'obiettivo di essere pubblicato su PC e console.