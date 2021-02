Asl Torino: “Possibile che la partita col Sassuolo non si giochi” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Carlo Picco, direttore dell’Asl Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sull’eventualità che la gara col Sassuolo non si giochi a causa del focolaio di coronavirus che si sta diffondendo tra i granata. Ci comportiamo a seconda delle fasi epidemiche che affrontiamo. C’è il tema della variante inglese che sta circolando molto e che ci ha portato anche a delle mini zone rosse anche in Piemonte e pertanto la tensione è altissima. Di fronte ad un cluster con suggestioni importanti di variante inglese come nel Torino, con diffusione sia tra i calciatori sia tra le persone a loro vicine ci ha fatto riflettere su questa tematica. Torino–Sassuolo? Si stanno facendo accertamenti e tamponi giorno per giorno per capire se si è contenuta la diffusione. Non c’è una parola ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Carlo Picco, direttore dell’Asl, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sull’eventualità che la gara colnon sia causa del focolaio di coronavirus che si sta diffondendo tra i granata. Ci comportiamo a seconda delle fasi epidemiche che affrontiamo. C’è il tema della variante inglese che sta circolando molto e che ci ha portato anche a delle mini zone rosse anche in Piemonte e pertanto la tensione è altissima. Di fronte ad un cluster con suggestioni importanti di variante inglese come nel, con diffusione sia tra i calciatori sia tra le persone a loro vicine ci ha fatto riflettere su questa tematica.? Si stanno facendo accertamenti e tamponi giorno per giorno per capire se si è contenuta la diffusione. Non c’è una parola ...

pasqualinipatri : Direttore ASL Torino: “La partita contro il Sassuolo potrebbe non giocarsi, la decisione arriverà domani”… - napolista : Asl Torino: “Possibile che la partita col Sassuolo non si giochi” Carlo Picco a Radio Punto Nuovo: “Se non ci fosse… - CSclerato : RT @Toro_News: ?? | AGGIORNAMENTO Il direttore dell’Asl di Torino è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito alla situazio… - laziopress : Direttore ASL Torino: “La partita contro il Sassuolo potrebbe non giocarsi, la decisione arriverà domani”… - Toro_News : ?? | AGGIORNAMENTO Il direttore dell’Asl di Torino è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito alla… -