Antonio Catricalà, ex Garante Antitrust, è morto suicida nella sua abitazione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si è sparato nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli, Antonio Catricalà, ex sottosegretario della Presidenza del Consiglio nonché ex Garante dell’Antitrust. Aveva 69 anni. Era attualmente presidente di Adr Aeroporti di Roma. Catricalà, da quanto è emerso dalle prime fonti investigative, si sarebbe tolto la vita sparandosi alla testa. Sul posto è al momento presente la Polizia Scientifica. Solo pochi giorni fa era stato nominato presidente del Consiglio direttivo dell’Istituto Grandi Infrastrutture (Igi). Catricalà era ex magistrato ed esponente del governo Letta. Dal 2005 al 2011 è stato presidente dell’Autorità Garante della concorrenza. Dal 2011 al 2013 è stato sottosegretario alla presidenza nel governo Monti, dopo ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si è sparatosuaa Roma, nel quartiere Parioli,, ex sottosegretario della Presidenza del Consiglio nonché exdell’. Aveva 69 anni. Era attualmente presidente di Adr Aeroporti di Roma., da quanto è emerso dalle prime fonti investigative, si sarebbe tolto la vita sparandosi alla testa. Sul posto è al momento presente la Polizia Scientifica. Solo pochi giorni fa era stato nominato presidente del Consiglio direttivo dell’Istituto Grandi Infrastrutture (Igi).era ex magistrato ed esponente del governo Letta. Dal 2005 al 2011 è stato presidente dell’Autoritàdella concorrenza. Dal 2011 al 2013 è stato sottosegretario alla presidenza nel governo Monti, dopo ...

