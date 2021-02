11 cose che ti faranno pensare che il Giappone è già nel futuro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Giappone è una nazione molto avanti con la tecnologia. A volte, però non solamente nelle grandi invenzioni, ma anche in piccolissime nuove idee, che possono tuttavia migliorare la vita di tutti i giorni. In certi casi non serve avere una illuminazione per riuscire ad elaborare qualcosa di utile e sicuramente questo paese è famoso per avere degli oggetti davvero interessanti. Di seguito vi mostriamo alcune foto che sicuramente potranno farvi apprezzare la fantasia e la creatività che questo popolo mette in ogni sua nuova idea. 1. Degli escrementi di uccelli in plastica da applicare alle biciclette… sembra che bastino a scoraggiare gli eventuali ladri. 2. Un piatto che sembra davvero la custodia di uno smartphone. 3. Un cuscino a forma di libro, per far credere di essere crollati per il “troppo studio”. 4. Questo veicolo dei pompieri ha al suo interno un mezzo più ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilè una nazione molto avanti con la tecnologia. A volte, però non solamente nelle grandi invenzioni, ma anche in piccolissime nuove idee, che possono tuttavia migliorare la vita di tutti i giorni. In certi casi non serve avere una illuminazione per riuscire ad elaborare qualcosa di utile e sicuramente questo paese è famoso per avere degli oggetti davvero interessanti. Di seguito vi mostriamo alcune foto che sicuramente potranno farvi apprezzare la fantasia e la creatività che questo popolo mette in ogni sua nuova idea. 1. Degli escrementi di uccelli in plastica da applicare alle biciclette… sembra che bastino a scoraggiare gli eventuali ladri. 2. Un piatto che sembra davvero la custodia di uno smartphone. 3. Un cuscino a forma di libro, per far credere di essere crollati per il “troppo studio”. 4. Questo veicolo dei pompieri ha al suo interno un mezzo più ...

