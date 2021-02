Vaccino Covid | un sito che calcola quando arriva il nostro turno

(Di martedì 23 febbraio 2021) Volete saperesarà il vostroper ricevere ilcontro il, ildi Omni Calculator vi permette di saperlo. Dopo la pubblicazione del nuovo calendario di vaccinazioni, sappiamo per certo che l’obbiettivo del governo è quello di ultimare le vaccinazioni degli over 80 e dei soggetti fragili entro la fine dell’estate. L'articolo è apparso prima sulViaggiNews.com

stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere ilanti -di AstraZeneca . La decisione è stata presa dopo il parere della Commissione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e, come precisa la circolare, arriva "da nuove evidenze ...Anche il ministero della Salute italiano ha dato il suo via libera alla somministrazione delantidi AstraZeneca per gli under 65 senza patologie e in buone condizioni di salute. La decisione arriva dopo il benestare, giunto la scorsa settimana, dell'Agenzia italiana del farmaco,...Il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca potrà essere utilizzato "nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili". E' quanto p ...È stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. La decisione ...