Torino, "Le Iene" indagano su spaccio h24 nel Triangolo del Crack (Di martedì 23 febbraio 2021) Torino, spaccio h24 e donne pronte a prostituirsi per fumare. "Le Iene" indagano nel "Triangolo del Crack" del capoluogo piemontese. Il giornalista della trasmissione, Luigi Pelazza, riuscirà grazie a dei complici a documentare e a registrare immagini incresciose Screenshot video servizio de Le IeneDonne pronte a prostituirsi pur di poter fumare un po' di Crack, pusher che vendono droga 24 ore su 24 e tossicodipendenti a girovagare tutto il giorno nel "Triangolo del Crack" a Torino. Questo lo scenario in cui il giornalista, Luigi Pelazza, si ritroverà nella puntata di questa sera de "Le Iene".

