Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 arriva su console next-gen e Switch nel 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Gli appassionati di skateboard si preparino a fare di nuovo un kickflip: l’acclamato Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series XS il 26 marzo e, per la prima volta, anche su Nintendo Switch™ nel corso del 2021. Le versioni next-gen di Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 offriranno ai giocatori una serie di aggiornamenti, come i 120 FPS a 1080P, il 4K nativo a 60 FPS, audio spaziale e altro ancora, mentre su Nintendo Switch™ i fan avranno la possibilità di fare ollie con Tony Hawk e la line-up di pro Skater. Tra i giochi di Tony Hawk, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è stato il gioco più veloce a ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 23 febbraio 2021) Gli appassionati di skateboard si preparino a fare di nuovo un kickflip: l’acclamatoPro1 e 2 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series XS il 26 marzo e, per la prima volta, anche su Nintendo™ nel corso del. Le versioni-gen diPro1 e 2 offriranno ai giocatori una serie di aggiornamenti, come i 120 FPS a 1080P, il 4K nativo a 60 FPS, audio spaziale e altro ancora, mentre su Nintendo™ i fan avranno la possibilità di fare ollie conHawk e la line-up di pro. Tra i giochi diHawk,Pro1+2 è stato il gioco più veloce a ...

NintendOnTweet : È ufficiale: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 arriverà su Nintendo Switch - Stoupwhiff : Nella costante scia di giochi che si aggiornano con versioni next-gen, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 decide non solo… - SerialGamerITA : Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2: annunciata l’uscita su PS5 e Xbox Series X, arriverà anche su Switch nel #activision - Son0fHad3s : RT @NintendoItalia: Preparati a portare le tue acrobazie al livello successivo con Tony Hawk's Pro Skater 1+2 per #NintendoSwitch, in arriv… - MarcoGaletto : RT @NintendoItalia: Preparati a portare le tue acrobazie al livello successivo con Tony Hawk's Pro Skater 1+2 per #NintendoSwitch, in arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Hawk’s NBA 2K21, i 30 migliori giocatori secondo i rating. CLASSIFICA Sky Sport