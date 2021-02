StarCraft II | un torneo del 2011 avrebbe potuto rendere milionari i perdenti grazie ad un premio in Bitcoin

(Di martedì 23 febbraio 2021) UndiII nelpotrebbe aver inavvertitamente resoi giocatori che hanno persoalin. Ilaveva un montepremi di circa $ 1.000, ma includeva anche 25per alcuni dei team, che all'epoca non valevano molto, ma ora è una vera fortuna. Ilè diventato una delle forme di valuta più preziose disponibili. Il valore deriva in parte dalla sua disponibilità limitata; sono stati realizzati solo 21 milioni die solo poco più di 18 milioni sono stati effettivamente stati messi in circolazione. Ad oggi,ha un valore di circa $ 47.000. Il prezzo della criptovaluta è salito alle stelle ...

Eurogamer_it : Un torneo di #StarCraftII nel 2011 avrebbe reso milionari i giocatori perdenti grazie al premio in #BitCoin. - drleto : Starcraft 2: un premio in Bitcoin avrebbe reso milionari i perdenti di un torneo del 2011 -

Stando a quanto mostrato da Lee Sharpe, il montepremi messo in palio in undi2 nel 2011 avrebbe permesso agli sconfitti di diventare praticamente milionari al giorno d'oggi. Questo ...... tra questi ci sono: League of Legends ,2, Warcraft 3, Fortnite e altri ancora. Le ... e ottenere le istruzioni per iscriversi alsuccessivo, è quello di iscriversi alla mailing list ...Stando ad una recente scoperta, sembra che alcuni sconfitti in un torneo di Starcraft 2 del 2011 oggi potrebbero essere dei milionari.Pensare che nel 2011 venivano regalati ben 25 BitCoin come premio di consolazione di un torneo di StarCraft 2, beh, è un chiaro specchio dei tempi. Mentre il vincitore ha vinto 500 dollari ...