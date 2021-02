Pulire l’intestino | in solo tre settimane e con solo due ingredienti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 23 febbraio 2021)è un organo fondamentale per il benessere dell’organismo. Alcuni scienziati lo considerano come un vero e proprio “secondo cervello”, perché s’è visto che contiene anche cellule nervose. Nel mantenerlo sano è un elemento chiave l’alimentazione. Ma non: può anche tornare utile disintossicarlo e pulirlo a fondo una volta ogni tanto. Già, ma come? Un’idea può essere prendere kefir e semi di lino per tredi seguito. I semi di lino sono molto utili quando si tratta di regolarizzare. Questo perché contiene mucillagini e fibre. Non, fornisce anche acidi grassi omega 3. Quanto al kefir, si tratta di una bevanda fermentata a base di latte. Contiene batteri estremamente utili alla buona salute della flora intestinale e ormai lo si ...