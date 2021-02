Presidente Hassan Rouhani | chiesto il processo per l’accordo IAEA

GPatagonico : Nucleare e spazio alla diplomazia i temi dell’incontro di Michel (CE) con il presidente Hassan Rouhani - PrimaCommunica2 : Politica iraniana, incontro di Michel (CE) con il presidente Hassan Rouhani: nucleare e spazio alla diplomazia i te… - Ab_Al_Ch : Sondaggio: Sei d'accordo che Hassan Rouhani (Presidente dell'Iran) sarà processato dopo la fine della sua presidenz… - sergio_severa : @hassan_riccardo @CalcioFinanza @OfficialSSLazio @robertorao Qui sostengono che il presidente sia un mafioso. Hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Hassan

La Repubblica

del Consiglio in quell'anno era il generale Luigi Federico Menabrea, capo di governo per ... Pertanto, mandai a cercare i sultani, fratelli Ibrahim eben Ahmad proprietari del luogo, i ...Misure che il governo moderato delRohani obbligato a mettere in atto da una legge approvata a dicembre dal Parlamento, controllato dai suoi avversari fondamentalisti. Oggi, pi di ...Il Presidente Hassan Rouhani rischia di andare a processo? Scattano parole forti durante l'accordo con l'AIEA per il nucleare ...BRUXELLES - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha incontrato il presidente della Repubblica islamica dell'Iran, Hassan Rouhani. Hanno discusso dell'impatto socioeconomico e sulla salut ...